Філатов розповів про організовані злочинні угруповання у Дніпрі

"У Дніпрі все спокійно. Ситуація, як то кажуть, напружена, але контрольована. ЗСУ, військова адміністрація, обласна рада, мерія, правоохоронці, волонтери і всі громадяни працюють як єдиний кулак. Дніпро був, є і залишається стратегічним центром цієї жахливої війни і будь-яка спроба його дестабілізації є злочинною", - повідомив Філатов.

Водночас, за його словами, в Дніпрі немає опозиції і політичний протиріч, немає внутрішніх розборок і відсутності координації та взаємодії.

"У Дніпрі є одна-єдина проблема. Це ОЗУ "Наріка" і "Еміля", - додав він, закликавши РБНО притягнути їх до відповідальності.