Філатов розповів, яка ситуація у Дніпрі на 21-й день війни Росії проти України

Коментуючи питання з евакуацією людей з залізничного вокзалу, Філатов зауважив, що після відкриття евакуаційних коридорів з Маріуполя, Дніпро робить все належне, аби забезпечити достатню кількість потягів для переселенців, які хочуть їхати у західних напрямках.

"Учора я опікувався організацією пересування людей, яким вдалося вирватися з Маріуполя, і зараз вони їдуть на Запоріжжя, далі - до нас. Тож питання з евакуаційними потягами з вокзалу буде посилене. Ми готуємося, робимо все необхідне. Логістична схема відпрацьована", - сказав він.

Загалом на сьогодні заплановані 4 евакуаційні поїзди - до Хелма, Самбора (Львівська область) - з подальшою пересадкою на автобуси до польських міст, а також Трускавця і Чопа.

В середньому щодня з вокзалу Дніпра вирушає близько 7 тис. людей. Це майже вдвічі менше, ніж було тиждень тому. Загалом з початку евакуації через Дніпро виїхали близько 187 тис. людей. Це всі ті, хто дістався до нас з інших міст, а не лише мешканці обласного центру, пояснив Філатов.

Водночас за його словами, сімейні лікарі Дніпра продовжують видавати електронні направлення до вузькопрофільних спеціалістів. Запис на прийом, як і раніше, доступний на сайтах likari24 та helsi.

Консультації також можна отримати у профільному департаменті за номерами: (095) 925 55 47, (098) 718 17 83. Або на гарячій лінії мерії: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.

У Дніпрі також допомагають переселенцям знайти тимчасову чи навіть постійну роботу. Нині вже є близько 400 заявок від людей та 18 підтверджених працедавців, які готові співпрацювати.

Міська інспекція з питань праці та зайнятості проводить анкетування серед переселенців, аби підібрати відповідну вакансію.

Свої заявки переселенці та потенційні працедавці можуть надсилати на електронну пошту: work@dniprorada.gov.ua. Або на офіційну сторінку інспекції у соцмережі: https://www.facebook.com/workdniprorada.

Філатов також закликав містян дотримуватися інформаційної гігієни, довіряти лише офіційним джерелам інформації та допомагати економіці країни стати на воєнні рейки.