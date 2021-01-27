Філатов розповів про головні рішення другої сесії міськради Дніпра

Фото: Борис Філатов (прес-служба міськради)

У Дніпрі відбулася друга сесія міськради VIII скликання. Засідання тривало близько 40 хвилин.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, такий швидкий темп став можливий завдяки системній підготовці міських обранців, яку проводили заздалегідь. Питання порядку денного детально опрацьовувалися у профільних комісіях, радою більшості та під час погоджувальної ради.

"Місцеве самоврядування працює належним чином. Ми дотримуємося традицій минулої каденції, які нині виточені до досконалості", - наголосив міський голова.

Серед ключових рішень першого цьогорічного засідання - голосування за низку кредитних угод із різними державними банками.

"Вони дозволять, так би мовити, підкріпити бюджет розвитку і наповнити фінансуванням інфраструктурні проєкти та ініціативи з благоустрою", - пояснив Філатов.

Також за його словами, попри різні думки з цього приводу, що звучали, зокрема, в сесійній залі, рішення є виваженим і доречним. Адже для великих міст це є звичною господарчою практикою.

Стосовно рішень у галузі медицини, очільник міста зауважив, що в умовах профільної реформи в країні саме великі багатопрофільні лікарні матимуть більший пріоритет у вдалих укладеннях договорів з Національною службою здоров’я України. Натомість менші лікувальні заклади мають суттєво менше переваг в отриманні фінансування за такою системою.

"Ми пішли шляхом укрупнення лікарень. Утім, це не вплине на роботу медичного персоналу - лише адміністративного. Адже в кожній лікарні є бухгалтер, медичний директор і решта адміністративного персоналу", - сказав Філатов.

Мер Дніпра також додав, що ухваленню рішення передували консультації з професійним середовищем.

Крім того, Філатов повідомив про перемовини з обласною владою стосовно співфінансування ремонтів реформованих міських лікарень.

Зазначимо, що також під час сесії було затверджено програму екологічної безпеки, котра передбачає комплексні заходи для покращення стану повітря, водойм, захисту від підтоплень і зсувів та удосконалення системи поводження з відходами.

На її реалізацію передбачено не тільки міські гроші. Великі промислові підприємства також проводитимуть екологічні заходи на власних об'єктах.

Крім того, міські обранці підтримали й використання безпечного агрохімічного методу для боротьби з амброзією, и затвердили програму розвитку історії міста і місцевої ідентичності, метою якої є, зокрема, створення історико-культурних центрів, парків, музеїв, а також реставрація та музеєфікація об'єктів культурної спадщини Дніпра.