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Філатов розповів, як Дніпро готується до опалювального сезону

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Вівторок 06 вересня 2022 12:44
Філатов розповів, як Дніпро готується до опалювального сезону Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро готується до опалювального сезону, який цьогоріч буде непростим для всієї країни. Місто пропрацювало низку варіантів для різних сценаріїв розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, у міста є можливість переключати потужності подання тепла - якщо щось станеться з однією з котелень. "Це дає місту певну перевагу, адже така опція є не у всіх територіальних громад", - сказав Філатов.

Загалом нині основні великі підприємства теплопостачання мають понад 90% технічної готовності до опалювального сезону. Їхнє обладнання продовжують оновлювати, аби знизити тепловтрати до мінімуму.

Також, за словами Філатова, Дніпро має деякі альтернативні види палива та накопичує матеріальні резерви.

Мер Дніпра наголошує, що крім запасів теплого одягу та ковдр, містянам треба слідкувати, аби двері на сходових майданчиках взимку залишалися зачиненими:

"Кожні підперті цеглиною двері - мінус кілька градусів тепла у ваших оселях. За всі ці роки ми зробили кілька тисяч ремонтів у багатоквартирних будинках. Утеплювали шви, оновлювали дахи, встановлювали в під’їздах пластикові вікна і двері з притягами. Протягом цієї осені ми проведемо ще низку таких терморемонтів", - сказав він.

У цілому Філатов переконаний, що є всі підстави мати обережний оптимізм, що місто витримає цей опалювальний сезон.

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Дніпро Опалювальный сезон
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