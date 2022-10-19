Филатов прокомментировал попытку подкупа его за 22 млн евро

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал дело о попытке подкупа его за 22 млн евро со стороны бывшего народного депутата, скандального застройщика Максима Микитася.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.
"Я не принимал и не принимаю участия ни в каких оперативных "комбинациях" правоохранительных органов. Просто, когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции", - сообщил Филатов.
Он также надеется, что благодаря этой истории к нему "перестанут лезть с неприличными предложениями, а некоторые мои подчинённые все-таки поймут, что, если кто-то проворуется, то я никого не буду прикрывать".
Напомним, по данным следствия, в октябре 2022 года экс-нардеп, которые ранее был главой строительной компании "Укрбуд", предложил Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.
Отмечается, что он обещал предоставлять средства частями в течение действия проекта - до 2027 года. При этом Микитась оценил "лояльность" мэра в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.
Бывший нардеп был задержан, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Напомним, что Микитася также подозревают в заказном похищении и вымогательстве денег. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.