Филатов прокомментировал попытку подкупа его за 22 млн евро

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал дело о попытке подкупа его за 22 млн евро со стороны бывшего народного депутата, скандального застройщика Максима Микитася.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

"Я не принимал и не принимаю участия ни в каких оперативных "комбинациях" правоохранительных органов. Просто, когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции", - сообщил Филатов. Он также надеется, что благодаря этой истории к нему "перестанут лезть с неприличными предложениями, а некоторые мои подчинённые все-таки поймут, что, если кто-то проворуется, то я никого не буду прикрывать".