Філатов закликав мешканців Дніпра не ігнорувати повітряних тривог

"Росіяни завжди брешуть. Брешуть світові, брешуть самі собі і роблять це без кінця. У мене немає відповіді, навіщо вони це зробили. Я вважаю, що це - терор проти України", - заявив Філатов, який зранку 29 червня приїхав на місце ракетного удару.

Через випущені росіянами ракети вибуховою хвилею також пошкоджено близько двох сотень вікон у будинках прилеглого району. У деяких повністю вирвані віконні рами, додає мер Дніпра.

Загалом у районі посічено також чимало дахів. Розбиті вікна комунальники затягують плівкою. Місто нині пропрацьовує і механізми компенсації.

Усіх дніпрян мер Філатов вкотре закликав не нехтувати власною безпекою - реагувати на сигнали повітряної тривоги, йти в укриття і дотримуватися правила щонайменше двох стін.