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Філатов закликав Зеленського оголосити дострокові місцеві вибори

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 17:14
Філатов закликав Зеленського оголосити дострокові місцеві вибори
Фото: Борис Філатов (з відкритих джерел)

Філатов вважає, що влада на місцях також має скласти іспит народної довіри

Дострокові місцеві вибори мають пройти якомога скоріше, адже після парламентських перегонів влада на місцях також має скласти іспит народної довіри. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив під час брифінгу 22 липня.

Мер підписав відповідне звернення до президента України Володимира Зеленського.

 

За словами Філатова, результат виборів до Верховної ради України показав, що в країні з’явилася політична сила, котра має можливість і волю самостійно встановлювати правила гри.

"Країна потребує повної зміни влади на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування  повинні скласти іспит на відповідність. Зробити це можна єдиним способом – оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему. Дострокові місцеві вибори треба оголосити не затягуючи. Вони повинні показати, хто має довіру населення, а хто прийшов до влади за вирішенням особистих фінансових проблем. Місцеві ради мають насамперед позбутися кримінальних кланів", - заявив Філатов.

На переконання міського голови Дніпра, ініціативу проведення дострокових місцевих виборів мають підтримати також інші лідери місцевого самоврядування.

 

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Новини України Порошенко Зеленський Місцеві вибориБорис Філатов
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