Філатов закликав підприємців і дніпрян повертатися до роботи

Економіку країни переведено на воєнні рейки, тож бізнес і підприємці, котрі мають змогу поновити виробництво - почати знову виробляти продукти та товари, сплачувати податки, - повинні це робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час брифінгу 23 березня.

Філатов також зауважив, що містянам, у яких є можливість сплачувати комунальні рахунки, також варто не зволікати з цим.

"Це добровільна та свідома справа кожного. Та треба розуміти: ми успішно відбиваємо атаки ворога. Проте, якщо економіка зупиниться, не вистачить ніяких сил, аби далі підтримувати Збройні сили, тероборону і допомагати численним переселенцям", - сказав Філатов.

Водночас мер Дніпра подякував відомому ІТ-підприємцеві Максу Полякову, який зробив внесок вартістю 1 млн доларів США до Благодійного фонду "ТАПС-Україна".

Як відомо, Дніпро залишається ключовим гуманітарним хабом країни, тож оголошений збір коштів спрямований на те, аби допомогти переселенцям, які знайшли тут свій прихисток.