Філатов закликав дніпрян зберігати спокій
У Дніпрі депутати всіх фракцій, партій і груп публічно відмовилися від протиріч між собою та об’єднують зусилля, оголосивши мораторій на з’ясування стосунків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
"У міській раді більше немає фракцій, партій та груп. Ми всі - ваші представники. Тож читаємо лише повідомлення від депутатів міськради та з інших офіційних джерел. Довіряємо лише своїм народним обранцям - незалежно від партійної приналежності", - написав Філатов.
Також, за його словами, найближчим часом буде оприлюднено реквізити для допомоги теробороні.
Очікується, що це буде три банківські рахунки: офіційний, Фонд оборони та Фонд солідарність.
Коментуючи ситуацію з бомбосховищами та укриттями, Філатов закликав містян зберігати спокій, адже нині не йдеться про обстріли громадських об’єктів.
Водночас укриття готують, а департаменту житлово-комунального господарства мерії дадуть інструкції вивісити на кожному підвалі ключ та мобільний телефон відповідального.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська бронетехніка рушила в бік Києва і Ніжина з чернігівського напрямку.
А мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця вступила у фазу оборони.