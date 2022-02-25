Філатов закликав дніпрян зберігати спокій

У Дніпрі депутати всіх фракцій, партій і груп публічно відмовилися від протиріч між собою та об’єднують зусилля, оголосивши мораторій на з’ясування стосунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"У міській раді більше немає фракцій, партій та груп. Ми всі - ваші представники. Тож читаємо лише повідомлення від депутатів міськради та з інших офіційних джерел. Довіряємо лише своїм народним обранцям - незалежно від партійної приналежності", - написав Філатов.

Також, за його словами, найближчим часом буде оприлюднено реквізити для допомоги теробороні.

Очікується, що це буде три банківські рахунки: офіційний, Фонд оборони та Фонд солідарність.

Коментуючи ситуацію з бомбосховищами та укриттями, Філатов закликав містян зберігати спокій, адже нині не йдеться про обстріли громадських об’єктів.

Водночас укриття готують, а департаменту житлово-комунального господарства мерії дадуть інструкції вивісити на кожному підвалі ключ та мобільний телефон відповідального.