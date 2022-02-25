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Філатов закликав дніпрян зберігати спокій

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Дніпро, П'ятниця 25 лютого 2022 16:38
Філатов закликав дніпрян зберігати спокій Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі депутати всіх фракцій, партій і груп публічно відмовилися від протиріч між собою та об’єднують зусилля, оголосивши мораторій на з’ясування стосунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"У міській раді більше немає фракцій, партій та груп. Ми всі - ваші представники. Тож читаємо лише повідомлення від депутатів міськради та з інших офіційних джерел. Довіряємо лише своїм народним обранцям - незалежно від партійної приналежності", - написав Філатов.

Також, за його словами, найближчим часом буде оприлюднено реквізити для допомоги теробороні.

Очікується, що це буде три банківські рахунки: офіційний, Фонд оборони та Фонд солідарність.

Коментуючи ситуацію з бомбосховищами та укриттями, Філатов закликав містян зберігати спокій, адже нині не йдеться про обстріли громадських об’єктів.

Водночас укриття готують, а департаменту житлово-комунального господарства мерії дадуть інструкції вивісити на кожному підвалі ключ та мобільний телефон відповідального.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська бронетехніка рушила в бік Києва і Ніжина з чернігівського напрямку.

А мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця вступила у фазу оборони.

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Дніпро Борис Філатов
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