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Філатов попередив про знесення нелегальних забудов у Дніпрі

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Дніпро, П'ятниця 27 серпня 2021 21:43
Філатов попередив про знесення нелегальних забудов у Дніпрі Фото: мер Дніпра Борис Філатов попередив про знесення нелегальних забудов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі розпочали демонтаж незаконних будівель, які зводили без необхідних дозволів. Нині триває демонтаж одразу двох об’єктів по проспекту Олександра Поля, 33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Мерія нарешті почала знесення цілих будівель, які споруджували без дозволу міської влади. Шановні земляки, підприємці, а надто - забудовники, рано чи пізно я доберуся до кожного, хто думає, що буде жити у Дніпрі за своїми правилами. Наше прекрасне місто – це не кормова база для тих, хто десятиліттями вважав себе господарями життя", - написав мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.

Відомо, що будівлі по проспекту Олександра Поля, 33 звели ще десять років тому. За цей час у них розмістилась низка сервісів. Втім ані відведення земельної ділянки, ані необхідних дозвільних документів споруда не мала.

Позов до Кіровського районного суду мерія подала ще у 2016 році.

Забудовником є один з братів Каснерів. Загалом у Дніпрі налічують кілька десятків самочинно побудованих ними споруд.

Нині місце демонтажу, де працює спецтехніка, обнесли парканом. Електро-, газо- та водопостачання у будівлях відключені.

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Дніпро Борис Філатов
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