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Філатов прозповів, як живе Дніпро на 65-й день війни

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П'ятниця 29 квітня 2022 15:44
Філатов прозповів, як живе Дніпро на 65-й день війни Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра повідомив, що нині 3 тис. дітей-переселенців, які хочуть долучитися до дистанційного навчання, мають змогу зробити це. Школярі, які переїхали з гарячих точок, також отримають учнівські квитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Філатов також зауважив про масштабну взаємодопомогу між мерами

"Уся країна єдина. І це надає оптимізм, ми всі в такому режимі, коли готові допомогти одне одному з пів слова. І це стосується не лише мерів, а й керівників обласних адміністрацій", - сказав міський голова Дніпра.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, у Дніпрі відкрили перший центр підтримки для маріупольців, чиє місто зруйнували російські окупанти.

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Борис Філатов Дніпро Вторгнення Росії до України
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