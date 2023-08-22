Филатов посмертно наградил десятерых воинов из Днепра
В Днепре в канун Дня независимости Украины посмертно наградили военных, отдавших жизнь в боях с российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.
Медали "Защитник Отечества" получили их родные, которым также представили платформу "Война", которая станет единственным электронным мемориалом памяти погибших воинов и убитых Россией мирных жителей Днепра.
Сохранить память о них и собрать как можно больше сведений о каждом и каждой - такова цель этого проекта.
Награды посмертно получили:
- Командир второго взвода первой роты 128 бригады 231 батальона Отдельной бригады терробороны Днепра Андрей Боровиков.
- Командир взвода 9-й роты 3-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Мазепы Игорь Куркостриг с позывным "Викингом".
- Командир отделения 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады Максим Семенов.
- Боец 3-го отдельного батальона УГА Денис Котенко
- Огнеметчик войск радиационной, химической и биологической защиты Украины Сергей Ивженко.
- И.о. командира мотопехотного взвода 42-го батальона, старшего сержанта Юрий Печерица.
- Старший стрелок 1-й роты 24-го батальона "Айдар" Александр Пузыков.
- Старший лейтенант 98-й бригады, ТРО "Азов" Донецкой области Олег Русак с позывным "Моряк".
- Старший солдат 53-й бригады Константин Пикалов с позывным "Кот".
- Сержант 93-й ОМБР "Холодный Яр", наводчик 2-го механизированного отдела 1-го механизированного взвода 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона ВОС 101281A Павел Махно с позывным "Махно".
Во время церемонии вручения мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: месть за каждую оборванную жизнь будет неотвратимой. Но не менее важной будет и системная работа по сохранению памяти и историй всех, кого забрала кровавая российская война.
"Фактически наша сегодняшняя встреча также перешла в дискуссию о дальнейшей работе по увековечению памяти погибших. Могу уверенно сказать: нам не будет стыдно. Днепр всегда первый. И я приглашаю всех неравнодушных наших жителей, всех, кого это касается, - присоединиться к этой дискуссии. Уже после Дня Независимости будем подробнее говорить с территориальной общиной - как это сделать", - подчеркнул Филатов.
Электронная платформа "Война" доступна по ссылке: https://memory.dp.ua. В разделе "Предложить" каждый может заполнить заявку и оставить истории тех, о ком хочет рассказать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.