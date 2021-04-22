Філатов: досвід надання соціальних послуг у Дніпрі вивчають інші міста

Мера Дніпра Борис Філатов розповів про досвід соціальної політики міста. За його словами, місто готова ділитися цими напрацюваннями з іншими територіальними громадами.

Мова, зокрема, йде про: створення доступних центрів надання послуг, де враховані всі побажання працівників і відвідувачів, відкриття притулків для знедолених і тих, кого життєві обставини завели у глухий кут. Заснування безкоштовних муніципальних таборів відпочинку для людей різного віку і професій та впровадження нових опцій в інклюзивному навчанні. А ще - автоматизація робочих місць, оновлення техніки та уніформи для соцпрацівників, впровадження електронних черг запису, послуг "соціального таксі" та мобільних бригад, що працюють з тими, хто потрапив у біду.

"Для мене дуже важливо, що Дніпро став майданчиком для соціального діалогу. Нас об’єднують десятки зворушливих історій про взаємодопомогу. Вони ще раз нагадують - навіть у найгірший час (війни і пандемії) наша сила - в єдності. Досвід кожного з вас - безцінний. Він допоможе нам рухатися далі, адже нам ще багато що належить зробити", - зазначив Філатов.

За його словами, місто розробило необхідні алгоритми для реорганізації галузі та готове ділитися цими напрацюваннями.

Під час дискусії йшлося також і про роботу в умовах пандемії. Торік Дніпро став засновником онлайн-платформи, яка об’єднала зусилля міських служб, волонтерів і соціально відповідального бізнесу. Ця робота дозволила сотням одиноких літніх людей безкоштовно отримувати речі першої потреби.

"Дніпровська територіальна громада дійсно є однією з найкращих на рівні органів місцевого самоврядування. Вона показує кращу практику – як треба розвивати сферу соціального захисту населення", - заявив експерт центрального офісу Асоціації міст України Назарій Миколюк.