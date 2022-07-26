Філатов обговорив із мером Гранд-Репідс перспективу партнерських відносин із Дніпром

Філатов зауважив, що Дніпро є одним із ключових українських міст у війні з росією. Перебуваючи між трьома фронтовими напрямками, він залишається найбільшим гуманітарним хабом та центром для військових і промислових процесів в країні.

Встановлення партнерських відносин із американським містом Гранд-Репідс дозволить забезпечити реальні найважливіші потреби Дніпра і посилить довіру тамтешніх компаній, які також хочуть надавати свою допомогу.

"Якщо наші американські партнери готові до встановлення партнерських відносин між нашими містами, то ми так само підтримуємо це. Ми розуміємо, що американські міста дуже серйозно ставляться до цього, тому наші наміри дуже серйозні", - сказав Філатов.

Він також подякував американському народу, президенту США Джо Байдену та американському Конгресу за системну допомогу, що дозволяє Україні протистояти ворогові у війні.

Під час зустрічі відеозв’язком говорили і про прийдешні виклики, з якими через розв’язану росією війну доведеться зіткнутися не лише Україні, а й всьому світові.

"Складно навіть уявити те, що ви переживаєте. Я вражена вашою сміливістю. Моє серце з вами. Я тут, аби вислухати вас, - попри ту велику відстань, на якій ми з вами перебуваємо. Але всі дуже хочуть допомагати Україні і Дніпру зокрема", - додав мер Гранд-Репідс Розалін Блісс.