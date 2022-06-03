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Філатов оприлюднив відкрите звернення до РНБО ТА СБУ через Петровського

Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував відкрите звернення до Ради національної безпеки та оборони, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також Національного антикорупційного бюро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook.

Міський голова пише, що у Дніпрі діє організоване злочинне угрупування, яке очолюють Олександр Петровський та Еміль Арутюнян.

"Роками воно (злочинне угрупування - ред.) набувало політичного впливу та годувалося з земельних схем та майнових оборудок, проштовхуючи "своїх" людей скрізь - від державних служб і відомств до правоохоронних органів. Їхні бізнес-інтереси розгорнуті не лише на окупованих територіях нашої держави, а й тісно пов’язані з країною-агресором РФ", - заявив мер.

За словами Філатова, з початком повномасштабного вторгнення риторика підконтрольного Петровському-Арутюняну медійного пулу стала відверто проросійською.

"Їхні блогери сумнівного штибу разом із "телеканалом" D1 (де, серед іншого, працює низка екс-посадовців часів Януковича) системно тиражують брехливі звинувачення на адресу не лише мерії Дніпра і Офісу Президента, а й українських військових та добровольців. Вони знімають фальшиві фільми (нібито за авторством закордонних розслідувачів), де не просто перекручують події 2014-го року, а й просувають наративи про неминуче захоплення Росією Дніпра та всієї України", - говорить Філатов.

За словами міського голови, усі офіційні документи з детальним наведенням фактів вже відправлено до відповідних відомств.

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ДніпроБорис Філатов