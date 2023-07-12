Филатов обсудил с чешскими чиновниками и бизнесменами дальнейшее сотрудничество с Днепром

"Днепр - это тот город, где хотели бы базироваться наши основные компании. Мы хотим услышать от вас, можем ли мы начинать уже совместно работать в сфере инфраструктуры - как трамвайной, так и метро — чтобы информировать партнеров об инициативах, которые могут их заинтересовать. Мы планируем с осени углублять эту работу. Это приоритет наших правительства и президента. Поддерживать Украину к ее победе, быть частью ее дальнейшего развития, быть партнерами", - подчеркнул уполномоченный правительства Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный.

Он также добавил, что именно позиция конкретики и последовательности планирования мэрии Днепра делает сотрудничество столь оживленным.

Это уже пятый официальный визит чешских представителей в город - включая приезд президента страны Петра Павела.

Как известно, Чехия взяла патронат над Днепром и областью.

На совместную встречу прибыл ряд представителей чешских компаний, специализирующихся на энергетике, здравоохранении и транспорте.

"Мы всегда получали поддержку от офиса мэра. И сейчас пора вернуть это добро - помогать чешским и днепровским компаниям в долгосрочной перспективе", - сказал представитель Украинско-чешской торговой палаты Петр Крумпганзл.

Стороны также обсудили углубление проектов по очистке воды и подготовку работы Генерального консульства Чехии для Днепра. Кроме того, речь шла и об инициативах в области медицины.

Чехия уже передала Днепру три "скорых" и оснащения к ним. Город планирует распределить это между больницами, военными бригадами или ГСЧС, объяснил Борис Филатов.