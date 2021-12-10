Філатов про масштабне оновлення скверів Дніпра: "робимо все правильно"

Масштабна реконструкція стартувала всередині осені. Одна з головних вимог будівництва - безбар’єрність.

"У цій каденції ми приділяємо особливу увагу просп. Івана Мазепи. Будемо і надалі розвивати цю територію, адже минулої каденції тут не було закріпленого за округом депутата. Я вдячний місцевим мешканцям за їхню ініціативність. Наступного року ми закінчимо капітальну реконструкцію скверу Металургів. Усе буде за високими стандартами - як ми це робимо завжди", - сказав Дніпра Борис Філатов під час огляду перебігу капітального ремонту 10 грудня.

Однією з вимог до будівництва було також збереження наявних насаджень. У рекреаційній зоні оновили освітлення, встановили огорожу, адже раніше вже було зафіксовано спробу нічної крадіжки дерева.

"Я задоволений якістю робіт і подальшими планами. Ми говорили з підрядниками - у сквері Усачова висадять додаткові дерева, а його фінальна черга, котра піде до вулиці Осінньої, запланована на 2023 рік. Для прилеглих будинків проведуть термомодернізацію - за зразком того, як це було у сквері Слобожанському. Якщо робимо, то робимо все правильно. Подібні проєкти на благо розвитку територіальної громади ми реалізовуватимемо і надалі - по всьому місту", - додав Філатов.