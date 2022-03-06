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Філатов: комунальні служби та медицина Дніпра працюють стабільно

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Неділя 06 березня 2022 16:39
Філатов: комунальні служби та медицина Дніпра працюють стабільно Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов закликав містян зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних і достовірних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook.

Він зауважив, що нині містом шириться чимало недолугих чуток стосовно втеч керівництва, таємних евакуацій та іншого. Спростовуючи один з найбільш розповсюджених фейків, Філатов наголосив: у міста достатньо реагентів для знезараження води.

Також керівництво Дніпра та області залишається в місті та працює у координації - відповідно до законів воєнного часу.

"Дорогі мої земляки, у нас війна. Будь ласка, стримуйте ворога на інформаційному фронті. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Читайте/слухайте лише офіційні та перевірені джерела інформації", - написав Борис Філатов.

Він також оприлюднив посилання на ресурси муніципального телеканалу ДніпроТV, що веде безперервну трансляцію з перевіреною інформацією про події в місті та сповіщає про сигнал повітряної тривоги:

https://t.me/dniprotv

https://dnipro.tv

https://m.facebook.com/dniprotv/

https://instagram.com/dnipro_tv?utm_medium=copy_link

Нагадаємо, що вчора в Дніпрі були затримано 15 диверсантів.

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Борис Філатов Дніпро
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