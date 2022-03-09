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Філатов: у Дніпрі створено добровольче формування охорони громадського порядку

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Середа 09 березня 2022 19:10
Філатов: у Дніпрі створено добровольче формування охорони громадського порядку Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі створено добровольче формування територіальної оборони "Варта Дніпра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час брифінгу.

"Формування допомагатиме поліції патрулювати вулиці та допоможе уникати зайвої самодіяльності містян", - заявив Філатов.

Формування охоронятиме громадський порядок. "Варту Дніпра", підрозділи якої формуватимуться спільно з теробороною, очолив майор Олександр Буйволюк. До вторгнення Росії він керував департаментом парків і рекреації.

"З першого дня ми зустрічаємо багато людей, які хочуть обороняти місто", -заявив Буйволюк.

Нині охочих приймають за адресою: вул. Старокозацька, 58. Тут проходить реєстрація. У подальшому розподілі - до військкоматів, груп патрулювання або груп, які збирають інформацію стосовно руху ворожих сил, - враховують фаховий досвід і особисті навички (зокрема, на це зважатимуть у питанні видавання зброї). За можливості роботодавців проситимуть сприяти службі добровольця у варті.

Підрозділи "Варти Дніпра" формуватимуться за територіальною ознакою, тобто добровольці можуть звернутися до своїх районних адміністрацій. Пізніше буде оприлюднено контактні номери.

З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

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Дніпро Борис Філатов
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