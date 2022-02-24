Філатов: у Дніпрі створено оперативний штаб, ситуація контрольована

Місто Дніпро та обласна влада скоординували зусилля та мають необхідну технологічну карту того, як діяти за різних сценаріїв розвитку подій. Також працює оперативний штаб, який очолює голова Дніпропетровської адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова під час спільної наради з обласною владою 24 лютого.

"Кожен із нас знаходиться на робочому місці. Місто і область працюють разом - створено оперативний штаб, який працює цілодобово. Я провів чимало перемовин із мерами - Маріуполя, Житомира, Кропивницького, Харкова, інших міст. Ситуація контрольована. Тому давайте не піддаватися паніці. Зберігаємо спокій. Віримо ЗСУ - усі разом, спокійно", - сказав Філатов.

Він також нагадав батькам, що нині дітей не треба вести у школи та дитсадки. Мер закликав містян не робити хаотичних закупів у крамницях і довіряти інформації лише з офіційних джерел. Зокрема міськради Дніпра, обласної ради, обласної державної адміністрації, Національної гвардії, СБУ, ЗСУ і нацполіції.

За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, нині об’єкти критичної інфраструктури, пов’язані з ДТЕКом, з водою у Дніпрі, у Кривому Розі, у всіх містах - повністю під підвищеним контролем охорони. В області немає ніяких перебоїв з критично важливою інфраструктурою. Всі лікарні приведені у повну готовність.

Також наразі громадський транспорт у Дніпрі працює.

"Фізичного вторгнення російських військ на території Дніпропетровської області станом на це інтерв’ю - немає. Нанесені ракетні удари по всіх базах, які мають радіолокаційні станції. Це Інгулець, Кривий Ріг, Марганець, Дніпро. Ліквідовані пожежі в аеропорту міста Дніпра. Працює штаб, будуть по обіді розгорнуті блокпости", - сказав Лукашук.