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Філатов: Дніпро, як і вся країна, не потребують імперських наративів

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Понеділок 09 травня 2022 18:25
Філатов: Дніпро, як і вся країна, не потребують імперських наративів Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

На найближчій сесії, яку мають провести цієї середи, у Дніпрі планують перейменувати ще 20 вулиць, чиї назви пов'язані з країною-агресором Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час брифінгу 9 травня.

"Питання відпрацьовано у профільних комісіях і з громадськістю. Крім цього, видано відповідне розпорядження провести аудит пам'ятників, пов'язаних із російською та тоталітарною спадщиною. Ми будемо обговорювати це з депутатами", - сказав він.

Філатов також зауважив, що ця робота триватиме точково і з урахування того, аби декомунізація та дерусифікація відбувались, відповідаючи історичній спадщині Дніпра.

Як відомо, минулого тижня демонтували більше ніж десяток "меморіалів" та символіки тоталітарного режиму.

Протягом цього тижня також запланована низка таких робіт. Усі демонтовані елементи та конструкції зберігатимуться на спеціальному складі.

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Дніпро Борис Філатов
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