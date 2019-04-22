Філарет назвав першочергове завдання Зеленського на посаді президента

Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі виборів президента України. Про це він написав у Facebook.

За його словами, українці продемонстрували високі стандарти демократії під час голосування. Патріарх Філарет нагадав Зеленському, що він дасть присягу захищати суверенітет і незалежність України, дбати про благо України і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України та законів, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.

"У зв'язку з цим хочу щиро привітати вас з перемогою і висловити надію, що ви будете свідомі довіри нашого народу і продовжите державний, проєвропейський і євроатлантичний курс України. Згадані цінності українці не раз захищали на Майдані, вони захищають їх і на війні з російським агресором", - зазначив патріарх.

Філарет зазначив, що люди проголосували за Зеленського, тому що хочуть більш рішучої боротьби з корупцією.

"Корупція - страшна біда, яка роками роз'їдає нашу державу, підриває довіру не тільки своїх громадян, але і міжнародних партнерів. Сподіваюся, що ви будете мати сили кардинально змінити ситуацію і почати реальну боротьбу з цим злом", - зазначив він.

Крім того, патріарх Філарет підкреслив важливість збереження єдності та національної консолідації огляду на триваючу агресії РФ проти України.

Також він заявив, що першочерговим завданням для Зеленського на посту президента має стати консолідація всіх проукраїнських і державних сил в ім'я кращого майбутнього України, кожної людини".

Нагадаємо, що можливою датою інавгурації Зеленського після перемоги на президентських виборах 2019 є 28 травня.

Як відомо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. За даними на вечір 22 квітня ЦВК опрацювала 99,80% протоколів - за Володимира Зеленського проголосували 73,22% виборців, за Петра Порошенка - 24,46%.