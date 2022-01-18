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Філарет через суд намагається скасувати ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Автор: Ілона Свиридова

Колишній предстоятель Української Православної церкви Київського патріархату Філарет звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва. Він намагається скасувати ліквідацію церкви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Повідомляється, що Філарет просить зобов'язати державну службу з етнополітики і свободи совісті зареєструвати постанову помісного собору УПЦ Київського патріархату, як скасовує ліквідацію релігійного об'єднання УПЦ КП і релігійного центру релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

Також позивач вимагає визнати протиправною бездіяльність Держслужби з етнополітики, яка не реєструє дану постанову. На даний момент ОАСК вирішує питання відкриття адміністративного провадження.

Нагадаємо, УПЦ Київського патріархату була остаточно ліквідована у грудні 2019 року. Це було однією з умов створення автокефальної православної церкви України, також була ліквідована Українська автокефальна православна Церква (УАПЦ).

На Об'єднавчому соборі 15 Грудня 2018 року було оголошено про саморозпуск УПЦ КП та УАПЦ, які увійшли до складу ПЦУ. Але в травні 2019 Філарет заявив, що його церква нібито не розформована і продовжує існувати.

У січні 2020 року Філарет відкликав свій підпис під рішенням Об'єднавчого собору 2018 року.

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УПЦ КП