У Філадельфії зупиняли підрахунок голосів через позов республіканців

У Філадельфії на годину зупиняли підрахунок голосів після виборів. Там республіканці домагалися через суд більш близького доступу до столів, де рахують голоси.

Про це повідомляє NBC Philadelphia.

Близько 11:00 за місцевим часом було призупинено підрахунок голосів. Республіканська партія вимагала у суду штату Пенсільванія дозволу своїм спостерігачам мати більше доступу до процесу підрахунку. Суд задовольнив прохання партії і близько 12:15 підрахунок у Pennsylvania Convention Center продовжився.

При цьому міська влада Філадельфії вже оскаржили рішення суду у Верховному суді штату.

В Пенсільванії президент Дональд Трамп лідирує на виборах. Після обробки 88% даних, Трамп випереджає Джо Байдена на 112 тисяч голосів. На кону в Пенсільванії 20 голосів вибірників.

Нагадаємо, що у Байдена зараз 264 голоси вибірників. Виграш в штаті Невада принесе йому ще шість голосів і перемогу в цілому на президентських виборах. Для цього потрібно 270 голосів вибірників. У Трампа поки 214 і він має шанси виграти у чотирьох штатах - крім Пенсільванії це Аляска, Північна Кароліна і Джорджія.

Сьогодні Дональд Трамп уже закликав зупинити підрахунок голосів, а також заявив про подачу позовів у всіх штатах, де Байден вважається переможцем.

Також штаб Трампа вимагатиме перерахувати голоси в Неваді. За їх даними, там проголосували 10 тисяч людей, які вже не живуть в штаті.