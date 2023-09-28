Фиксированный или плавающий? Что НБУ планирует делать с курсом доллара

Пресс-служба подготовила разъяснение Стратегии НБУ, которое переводит на более простой язык ключевые положения документа.

Почему НБУ планирует смягчать валютные ограничения и перейти к большей гибкости курса

Как отметили в пресс-службе, фиксация официального курса и введение жестких валютных ограничений 24 февраля 2022 года позволили предотвратить панику, способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны. Но с течением времени недостатки режима фиксированного курса начинают преобладать его достоинства.

После кризиса 2014-2015 годов НБУ перешел в режим плавающего курсообразования. В течение последующих лет и до полномасштабного вторжения курс гривны, несмотря на колебания в обе стороны в соответствии с рыночными тенденциями, оставался относительно стабильным, говорится в разъяснении.

"Возвращение к более рыночным основам курсообразования и на этот раз позволит усилить устойчивость экономики и валютного рынка к внешним и внутренним изменениям", - считают в НБУ.

В то же время о переходе к плавающему курсообразованию или "отпусканию" курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет. Сначала, когда будут сформированы устойчивые предпосылки, НБУ перейдет к управляемой гибкости. В такой режим, в отличие от плавающего курса, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому курс сможет как ослабевать, так и укрепляться, говорится в сообщении.

При этом НБУ будет существенно ограничивать движение курса в обе стороны, не допуская ни стремительного ослабления гривны, ни значительного укрепления.

В результате продажа валюты НБУ позволит сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам в гривне и в дальнейшем будут защищать сбережения от инфляционного обесценения, добавили в НБУ.

Процесс смягчения валютных ограничений будет происходить в три этапа:

1. минимизация множественности обменных курсов, увеличение возможностей для проведения торговых операций бизнеса, содействие новым кредитам/инвестициям;

2. либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможности репатриации процентов по "старым" долгам;

3. постепенное уменьшение валютных ограничений до уровня, действовавшего до начала полномасштабной войны.

"НБУ не устанавливает конкретные даты для перехода к более гибкому курсу или смягчению ограничений. Любые шаги в этом направлении будут осуществляться только тогда, когда будут сформированы надлежащие устойчивые предпосылки", - сообщили в пресс-службе.

Финальная цель реализации Стратегии - постепенное возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны.

Этот режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост. Возвращаться к нему НБУ также будет только при наличии соответствующих предпосылок, и это не вопрос ближайшей перспективы, отметили в центробанке.