Фіксуються випадки масової відмови російських військових від участі у війні, - Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. При цьому є багато випадків, коли російські військові відмовляються брати участь у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, попри обіцянки щодо надання статусу ветерана війни, додаткових добових виплат і підвищеного посадового окладу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові розвіяли міф про "непереможність" російської армії. За його словами, за рівнем професіоналізму вона відстала від ЗСУ на 8 років.
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов прокоментував можливість вторгнення ворога в Одеську область з Чорного моря.
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