ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фігурантами розслідувань про незаконне збагачення могли стати близько 30 нардепів, - Холодницький

Новини » Політика    01.03.2019 - 03:11
Фігурантами розслідувань про незаконне збагачення могли стати близько 30 нардепів, - Холодницький
Фото: Назар Холодницький (УНИАН)

Холодницький заявив, що не може коментувати рішення Конституційного суду

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підозрюваними у справах щодо незаконного збагачення могли стати близько 30 народних депутатів. Про це заявив голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури  Назар Холодницький в ефірі програми "Право на владу".

Він зазначив, що особами, які потенційно могли стати підозрюваними, були 30 народних депутатів.

"Фігурантами, тобто особами, які потенційно могли стати підозрюваними були близько 30 народних депутатів зі всіх фракцій фактично. От де конституційна більшість. Там, нажаль, у незаконному збагаченні", - повідомив Холодницький.

Холодницький заявив, що не може коментувати рішення Конституційного суду.

"37 проваджень закрито саме тому, що презумпція невинуватості була застосована прокурорами і детективами. Тому я стверджую: не було ніякого тягаря доведення для фігурантів справ", - розказав він.

Нагадаємо, раніше Назар Холодницький заявив, що за період роботи НАБУ і САП розпочато 106 проваджень за ознаками здійснення злочину, який передбачає стаття про незаконне збагачення

У Раді з'явився текст закону Порошенка про незаконне збагачення У Раді з'явився законопроект Порошенка про незаконне збагачення
Новини України Конституционный суд УкраиныНазар ХолодницкийСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся