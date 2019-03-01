Фігурантами розслідувань про незаконне збагачення могли стати близько 30 нардепів, - Холодницький

Фото: Назар Холодницький (УНИАН)

Холодницький заявив, що не може коментувати рішення Конституційного суду

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підозрюваними у справах щодо незаконного збагачення могли стати близько 30 народних депутатів. Про це заявив голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі програми "Право на владу".

Він зазначив, що особами, які потенційно могли стати підозрюваними, були 30 народних депутатів.

"Фігурантами, тобто особами, які потенційно могли стати підозрюваними були близько 30 народних депутатів зі всіх фракцій фактично. От де конституційна більшість. Там, нажаль, у незаконному збагаченні", - повідомив Холодницький.

Холодницький заявив, що не може коментувати рішення Конституційного суду.

"37 проваджень закрито саме тому, що презумпція невинуватості була застосована прокурорами і детективами. Тому я стверджую: не було ніякого тягаря доведення для фігурантів справ", - розказав він.

Нагадаємо, раніше Назар Холодницький заявив, що за період роботи НАБУ і САП розпочато 106 проваджень за ознаками здійснення злочину, який передбачає стаття про незаконне збагачення.