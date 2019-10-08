Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" етапували у Ставропольський край

Фігуранта першої бахчисарайської групи по "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Абільтарова етапували до виправної колонії № 1 в Ставропольському краї (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook громадської організації "Кримська солідарність".

Повідомляється, що кримського активіста привезли до колонії недавно. Де він перебував до цього - невідомо.

"Зараз Абільтаров знаходиться на карантині, оскільки його привезли в колонію лише кілька днів тому. До цього він перебував іншому місці, однак в якому саме - ні рідні, ні адвокат поки не мають інформації", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї силовики провели серію обшуків в будинках кримських татар. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов.

У грудні 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова - до 9 років колонії суворого режиму.

11 липня 2019 року Верховний суд Росії в Москві змінив вирок. Енверу Мамутова призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув'язнення, Ремзі Меметова, Рустема Альбітарову, Зеврі Абсеітову - 8 років 9 місяців позбавлення кожному.

Нагадаємо, у серпні цього року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт п'ятьом фігурантам другої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" - Серверу Мустафаєву, Серверу Зекір’яєву, Едему Смаїлову, Мемету Бєлялову та Марлену Асанову.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, двох фігурантів другої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Зекір’яєва і Мемета Бєлялова етапували у СІЗО №1 Ростова-на-Дону (Росія). Передбачається, що 29 жовтня відбудеться перше судове засідання у справі другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір".