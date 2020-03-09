Фігурант справи про катастрофу Boeing на Донбасі штурмував військову частину в Криму

Фігурант справи про катастрофу Boeing на Донбасі, офіцер Головного розвідувального управління РФ Василь Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї. Про це заявив колишній начальник штабу військової частини Сергій Гундер, передає "Радіо Свобода".

За його словами, Геранін у 2014 році приїхав в Бахчисарай і вимагав пропустити його у військову частину.

"Я пам'ятаю, що він по радіостанції дав команду (на штурм, - ред.). Відразу ж вийшли озброєні люди в масках. Хтось був у камуфляжному одязі, хтось у цивільному... Безпосередньо керував. Він же команди і віддавав своїм людям", - зазначив Гундер.

За його словами, в захопленні також брав участь Ігор Безлер, який пізніш стане ватажком бойовиків самопроголошеної "ДНР".

Зазначимо, Геранін фігурує в опублікованому у 2014 році перехопленні переговорів бойовиків, які обговорювали катастрофу MH17. За версією СБУ, Безлер звітував перед офіцером ГРУ.

Тодішній президент України Петро Порошенко також у зверненні заявляв, що один з ватажків бойовиків "хвалився збитим літаком" перед російським куратором Василем Гераніним.