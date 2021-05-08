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Фігурант справи "Хізб ут-Тахрір" продовжили перебування в штрафному ізоляторі. Він там з березня

Автор: РБК-Україна

Фігуранту сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдуллаєву продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі до 6 червня. Його помістили туди в середині березня.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

За словами рідних політв'язня, Абдуллаєва утримують в холодному карцері у багні. Йому довелося лежати на холодній підлозі, у нього болить горло. Крім того, у чоловіка є проблеми з тиском.

"У ШІЗО спальне місце пристібають до стіни і опускають тільки ввечері. Він не витримав цілий день на ногах і ліг на сиру і холодну підлогу", - розповіла дружина політв'язня.

У березні 2020 року родині стало відомо про те, що Абдуллаєв етапований в ФКУ ІК № 2 міста Салават УФСІН Росії в Башкортостані для відбування покарання.

Відразу після прибуття в колонію його відправили в штрафний ізолятор. Кримський татарин знаходиться в таких умовах вже близько року і пов'язує це з відмовою від співпраці зі спецслужбами, які відвідували його вже на території колонії.

Раніше повідомлялося, що засуджений по першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв переніс в російському слідчому ізоляторі інсульт.

Нагадаємо, вчора з виправної колонії суворого режиму у місті Батайську Ростовської області (РФ) звільнили українського політв'язня Олексія Чирнія. Він сім років відбував покарананя через незаконний вирок суду по "справі Сенцова".

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