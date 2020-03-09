Фігурант справи Гандзюк затягує процедуру екстрадиції в Україну, - прокурор

Апеляційний суд в болгарському місті Бургас переніс розгляд скарги кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко) на рішення суду першої інстанції про його екстрадицію в Україну. Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Трепак, який займається розслідуванням вбивства Катерини Гандзюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало тижня".

За його словами, засідання суду було призначено на 13:30 у понеділок, 9 березня, але його перенесли на 11 березня.

"Причина в тому, що Левін відмовився від свого болгарського адвоката. Думаю, мета - затягнути розгляд питання про екстрадицію. Але апеляційний суд вирішив перенести розгляд тільки на два дні і надати Левіну державного, безкоштовного захисника. Ми робимо все для того, щоб якомога швидше повернути Левіна в Україну. Він дуже важливу відсутню ланку, що дозволяє замкнути ланцюг замовників і виконавців ", - сказав Трепак.

Нагадаємо, адвокат Михайло Величко в кінці лютого заявив, що Левіна екстрагують в Україну протягом 7-12 днів, адвокати апеляцію не подавали

Раніше повідомлялося, що Україна просить Болгарію екстрагувати Олексія Левіна. За даними РБК-Україна, запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генпрокурора відправили ще в п'ятницю, 24 січня. Тепер Київ чекає відповідь болгарської сторони на запит.