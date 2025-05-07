ФИФА изменила состав Клубного чемпионата мира: неожиданный шанс для украинца

Причиной стала дисквалификация мексиканского клуба "Леон", который исключили из турнира из-за нарушения регламента: он имеет общего владельца с другим участником соревнований от Мексики - "Пачукой".

6 мая вердикт ФИФА подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив три апелляции мексиканской стороны.

Теперь место "Леона" разыграют американский "Лос-Анджелес", в составе которого выступает украинский защитник Артем Смоляков, и мексиканская "Америка". Выбор претендентов объясняется тем, что именно "Лос-Анджелес" уступил "Леону" в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. А "Америка" - имеет самый высокий рейтинг среди клубов своего региона.

Матч состоится 31 мая на стадионе "Лос-Анджелеса". Его победитель попадет на КЧМ в группу D, где будет соперничать с бразильским "Фламенго", английским "Челси" и "Эсперансом" из Туниса.

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

От Европы участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина и лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина. Еще есть лондонский "Челси", но Михаил Мудрик на турнире, скорее всего, не сыграет из-за дисквалификации.

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.