ФІФА зареєструвала скаргу "Нанта" на "Кардіфф" через трансфер Сали

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зареєструвала скаргу "Нанта" на адресу "Кардіфф Сіті", який до цих пір не перерахував перший платіж за трансфер Еміліано Сали. Про це інформує L'Equipe.

Англійський клуб і досі не відправив перший платіж за трансфер загиблого в авіакатастрофі 28-річного аргентинця, тіло якого було знайдено 8 лютого в уламках затонулого літака.

За словами представників французького клубу скарга була подана 26 лютого, коли закінчився термін першого платежу від англійців у розмірі 6 млн євро з 15.

Керівництво валлійського клубу має відповісти на претензію "Нанта" до 3 квітня.

Форвард виступав за "Нант" з липня 2015 року. За цей час Сала провів за французький клуб 133 матчі, забив 48 голів і зробив 13 результативних передач.

20 січня "Кардіфф" зробив найдорожчий у своїй історії трансфер, купивши гравця за 15 млн фунтів.

Нагадаємо, президент "Нанта" Вальдемар Кіта заявив, що 9 номер нападника команди Еміліано Сали виведений з обігу.