ФІФА заборонила "Челсі" реєструвати нових футболістів

Клуб не зможе підсилитися протягом двох найближчих трансферних вікон

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила лондонскому "Челси" регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Теперь "синие" смогут позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона 2019/20. Клуб также оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков.

Таким образом английская команда наказана за нарушение правил международных трансферов несовершеннолетних игроков. Всего было выявлено 29 эпизодов с нарушением регламента.

Запрет распространяется на все команды "Челси", за исключением женской и мини-футбольной команд. Запрет также не распространяется на исходящие трансферы. При этом пока неизвестно, будет ли распространяться действие на аренды с правом выкупа (как, например, с Гонсало Игуаином).

Впрочем, "Челси" имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения апелляции - в Спортивном арбитражном суде.

Cхожим санкциям уже подвергались каталонская "Барселона", а также мадридские "Реал" и "Атлетико". В связи с этим новичкам команды, среди которых были такие игроки, как Арда Туран и Диего Коста, пришлось ждать полгода, чтобы дебютировать за новый клуб.