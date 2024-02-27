ФИФА придумала серию межконтинентальных турниров: когда старт, какой формат и кто хозяева
Международная федерация футбола (ФИФА) представила проект межконтинентальных товарищеских матчей. Пилотные мини-турниры состоятся в четырех странах уже в марте 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Руководство мирового футбола объявило о запуске FIFA Series – межконтинентальных товарищеских мини-турниров всех шести конфедераций. В случае успеха этот проект будут реализовываться в марте каждого парного года.
Первый розыгрыш FIFA Series намечен на 18-26 марта. Хозяевами дебютных мини-турниров станут Алжир, Азербайджан, Саудовская Аравия (две группы) и Шри-Ланка. Полноценное развертывание соревнований было назначено на 2026 год.
"FIFA Series – это действительно положительный шаг вперед для национальных футбольных сборных на глобальном уровне. Наши ассоциации-члены уже давно изъявляют желание испытать себя против коллег со всей планеты, поэтому теперь они смогут сделать это в рамках существующего календаря международных матчей мужских сборных", – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Список участников FIFA Series в 2024 году:
FIFA Series-2024: Алжир
Участники: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР
FIFA Series-2024: Азербайджан
Участники: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания
FIFA Series-2024: Саудовская Аравия A
Участники: Гайана, Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея
FIFA Series-2024: Саудовская Аравия B
Участники: Бермудские острова, Бруней, Вануату, Гвинея
FIFA Series-2024: Шри-Ланка
Участники: Бутан, Папуа-Новая Гвинея, ЦАР, Шри-Ланка
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