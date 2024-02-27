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ФИФА придумала серию межконтинентальных турниров: когда старт, какой формат и кто хозяева

Цюрих, Вторник 27 февраля 2024 15:58
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ФИФА придумала серию межконтинентальных турниров: когда старт, какой формат и кто хозяева Фото: Президент ФИФА Джанни Инфантино (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) представила проект межконтинентальных товарищеских матчей. Пилотные мини-турниры состоятся в четырех странах уже в марте 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Руководство мирового футбола объявило о запуске FIFA Series – межконтинентальных товарищеских мини-турниров всех шести конфедераций. В случае успеха этот проект будут реализовываться в марте каждого парного года.

Первый розыгрыш FIFA Series намечен на 18-26 марта. Хозяевами дебютных мини-турниров станут Алжир, Азербайджан, Саудовская Аравия (две группы) и Шри-Ланка. Полноценное развертывание соревнований было назначено на 2026 год.

"FIFA Series – это действительно положительный шаг вперед для национальных футбольных сборных на глобальном уровне. Наши ассоциации-члены уже давно изъявляют желание испытать себя против коллег со всей планеты, поэтому теперь они смогут сделать это в рамках существующего календаря международных матчей мужских сборных", – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Список участников FIFA Series в 2024 году:

FIFA Series-2024: Алжир

Участники: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР

FIFA Series-2024: Азербайджан

Участники: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания

FIFA Series-2024: Саудовская Аравия A

Участники: Гайана, Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея

FIFA Series-2024: Саудовская Аравия B

Участники: Бермудские острова, Бруней, Вануату, Гвинея

FIFA Series-2024: Шри-Ланка

Участники: Бутан, Папуа-Новая Гвинея, ЦАР, Шри-Ланка

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