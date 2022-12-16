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FIFA отказалась транслировать обращение Зеленского на финале ЧМ-2022, но переговоры продолжаются, - CNN

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обратиться к миру на финале Чемпионата мира по футболу 2022. Однако в FIFA, похоже, против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание со ссылкой на источник пишет, что Офис президента Украины предложил вывести обращение Зеленского на стадионе в Катаре перед финальной игрой Чемпионата мира - 2022. В ОП были удивлены негативным ответом FIFA.

При этом неясно, послание Зеленского планируется в прямом эфире или в записи.

"Мы думали, что FIFA хочет использовать свою платформу во благо", - сказал источник в ответ на негативную реакцию футбольного руководства.

Собеседник подчеркнул, что переговоры между Украиной и FIFA продолжаются.

CNN отмечает, что Киев неоднократно пытался использовать крупные мировые события, вне зависимости от их тематики, для удержания внимания мировой общественности к войне в Украине. И просьба Зеленского обратиться перед футбольным матчем неудивительна.

Как известно, уже в ближайшее воскресенье в Катаре пройдет финал Чемпионата мира по футболу. За кубок сразятся сборные Франции и Аргентины. Предполагается, что матч в прямом эфире посмотрят сотни миллионов болельщиков с разных уголков планеты.

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Владимир ЗеленскийЧемпионат мираКатарФутбол