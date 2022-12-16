FIFA отказалась транслировать обращение Зеленского на финале ЧМ-2022, но переговоры продолжаются, - CNN

Издание со ссылкой на источник пишет, что Офис президента Украины предложил вывести обращение Зеленского на стадионе в Катаре перед финальной игрой Чемпионата мира - 2022. В ОП были удивлены негативным ответом FIFA.

При этом неясно, послание Зеленского планируется в прямом эфире или в записи.

"Мы думали, что FIFA хочет использовать свою платформу во благо", - сказал источник в ответ на негативную реакцию футбольного руководства.

Собеседник подчеркнул, что переговоры между Украиной и FIFA продолжаются.

CNN отмечает, что Киев неоднократно пытался использовать крупные мировые события, вне зависимости от их тематики, для удержания внимания мировой общественности к войне в Украине. И просьба Зеленского обратиться перед футбольным матчем неудивительна.