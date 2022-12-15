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Аргентина – Франция: где смотреть финал ЧМ-2022

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Лусаил, Четверг 15 декабря 2022 12:55
Аргентина – Франция: где смотреть финал ЧМ-2022 Фото: Французская сборная попытается защитить титул чемпиона планеты (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорцив

В финале чемпионата мира-2022 национальная команда Аргентины будет противостоять сборной Франции.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Аргентина – Франция состоится в катарском Лусаиле 18 декабря. Поединок примет местный стадион "Лусаил Айконик Стэдиум". Старт встречи назначен на 17:00 по киевскому времени.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Обе национальные команды побеждали на чемпионатах мира. "Альбиселесте" были сильнейшими на домашнем ЧМ-1978 и Мундиале-1986 в Мексике. "Трехцветные" в свою очередь триумфовали в 1998 году на родной земле, а также завоевали Кубок мира-2018.

Последняя встреча между Аргентиной и Францией состоялась на ЧМ-2018. Тогда галлы с голами Гризманна, Павара и дублем Мбаппе перестреляли латиноамериканцев в Казани (4:3). В составе "альбиселесте" забивали Ди Мария, Меркадо и Агуэро.

Напомним, что накануне сборная Франции одолела Марокко во втором полуфинале ЧМ-2022.

К слову, ранее Аргентина с тремя голами обыграла сборную Хорватии в 1/2 финала Мундиаля.

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Франция Чемпионат мира ЧМ-2022 Сборная Аргентины
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