Аргентина – Франция: где смотреть финал ЧМ-2022

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч Аргентина – Франция состоится в катарском Лусаиле 18 декабря. Поединок примет местный стадион "Лусаил Айконик Стэдиум". Старт встречи назначен на 17:00 по киевскому времени.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Обе национальные команды побеждали на чемпионатах мира. "Альбиселесте" были сильнейшими на домашнем ЧМ-1978 и Мундиале-1986 в Мексике. "Трехцветные" в свою очередь триумфовали в 1998 году на родной земле, а также завоевали Кубок мира-2018.

Последняя встреча между Аргентиной и Францией состоялась на ЧМ-2018. Тогда галлы с голами Гризманна, Павара и дублем Мбаппе перестреляли латиноамериканцев в Казани (4:3). В составе "альбиселесте" забивали Ди Мария, Меркадо и Агуэро.