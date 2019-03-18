ФІФА розгляне апеляцію "Челсі" до літнього трансферного вікна

Головна світова футбольна організація готується вирішить питання

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийме рішення про апеляцію "Челсі" на заборону реєстрації новачків до початку літнього трансферного вікна. Про це інформує Daily Mail.

Повідомляється, що після цього лондонцы зможуть відстоювати свою позицію в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Нагадаємо, що "Челсі" було заборонено реєструвати нових футболістів до кінця січня 2020 року за порушення правил підписання гравців у віці до 18 років. Також лондонці зобов'язані виплатити штраф на суму близько 600 тисяч доларів. Клуб заперечує будь-які звинувачення.

Подібні санкції вже накладали на каталонську "Барселону", а також мадридські "Реал" та "Атлетіко". У зв'язку з цим новачкам команди, серед яких були такі гравці, як Арда Туран і Дієго Коста, довелося чекати півроку, щоб дебютувати за новий клуб.