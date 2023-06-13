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ФИФА пошла на конфликт с "Шахтером": чемпион Украины под риском потери легионера

Фото: Манор Соломон провел сезон в составе "Фулхэма" (facebook.com/FulhamFC)
Автор: Антон Федорцив

Разрешение на бесплатный переход из донецкого "Шахтера" в летнее трансферное окно от Международной федерации футбола (ФИФА) получил вингер сборной Израиля Манор Соломон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

23-летний фланговый исполнитель стремится продолжить выступления в английской Премьер-лиге. Пока он получил два варианта развития карьеры на Туманном Альбионе.

Наставник столичного "Фулхэма" Марку Силва хотел бы сохранить в рядах команды на новый сезон двух связанных с "Шахтером" исполнителей – ветерана Виллиана и собственно Соломона. Права на израильтянина принадлежат "горнякам", но контракт будет действовать лишь до 31 декабря.

В то же время молодой вингер получил подтверждение от ФИФА о праве сменить клуб по собственному желанию во время межсезонья. В прошлом году Соломон уже использовал печально известное правило международной организации, по которому иностранцы могут покинуть чемпионат Украины без разрешения отечественных клубов. Интерес к израильтянину также проявил "Тоттенхэм".

Ранее гендиректор "Шахтера" Палкин предостерег иностранные клубы от подписания Соломона. "Горняки" предложили вингеру вернуться в состав чемпиона Украины для участия в Лиге чемпионов 2023/24. В случае трансфера без согласования с "Шахтером" функционер пообещал судиться с новым клубом израильтянина.

Манор Соломон перебрался в "Шахтер" в январе 2019 года. Родной клуб вингера – "Маккаби" из Петах-Тиквы – получил за него ориентировочно 6 млн евро. В рядах "горняков" Соломон провел 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 9 передач. За "Фулхэм" – 24 поединка, 5 голов.

К слову, ранее собрали слухи об отставке Йовичевича из "Шахтера" в специальной подборке.

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