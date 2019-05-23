ФІФА відмовилася розширювати число учасників чемпіонату світу-2022

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила з офіційною заявою щодо питання можливого збільшення числа учасників чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Про це йдеться в прес-релізі організації.

Після спільного з приймаючою країною розгляду всіх аспектів і можливих наслідків такої пропозиції було прийнято рішення відмовитися від зміни кількості команд з 32 до 48. Зазначається, що в нинішніх умовах таку пропозицію реалізувати не вдасться.

Таким чином, на конгресі ФІФА 5 червня, де планувалося прийняття рішення про збільшення числа учасників світової першості, пропозиція виноситися не буде.

ЧС-2022 в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня. Матчі турніру пройдуть в семи містах.

Нагадаємо, починаючи з чемпіонату світу-2026 у світовій першості братимуть участь 48 команд. У нинішньому форматі, який передбачає участь 32 команд, чемпіонат світу проводиться з 1998 року.