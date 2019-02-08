ФІФА може оштрафувати "Кардіфф" за відмову платити за загиблого гравця Салу

Нападаючий визнаний офіційно загиблими

Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на валлийский клуб "Кардифф", если он не заплатит французскому "Нанту" за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Об этом сообщает газета Times.

По информации источника, английский клуб должен заплатить французам первый взнос за игрока из общей суммы в 15 млн фунтов (около 17 млн евро) до конца следующей недели.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба.

Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Полиция графства Дорсет 7 февраля объявила, что найденное в самолете под водой тело принадлежит 28-летнему аргентинскому футболисту.

Напомним, ФИФА планирует ввести ограничения на аренду футболистов.