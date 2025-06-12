ФИФА обновила рейтинг женских сборных: на каком месте Украина

Как изменился рейтинг Украины

В предыдущей версии рейтинга, в марте текущего года, "сине-желтые" занимали 34-е место. Тогда подопечные Владимира Пятенко поднялись на одну строчку после побед над Албанией и Хорватией в рамках стартовых туров Лиги наций (оба матча завершились со счетом 2:1).

С тех пор украинская команда продолжила выступление в группе дивизиона B Лиги наций и по итогам турнира финишировала на первом месте, получив повышение в элитный дивизион A.

Несмотря на то, что Украина добавила к своему рейтингу 0,09 балла (теперь у нее 1633,46 балла), этого оказалось недостаточно для сохранения позиции. Сборная Сербии, одержав три победы в четырех последних матчах, обошла украинскую команду и поднялась на 34-е место с 1644,86 балла.

Ближайшим преследователем Украины стала сборная Нигерии. Африканки также улучшили свой рейтинг (1623,29 балла, +0,8), сократив отставание от "сине-желтых" до 10,17 балла.

Перестановки в топ-10

В первой десятке рейтинга произошли заметные перестановки. Наибольшее падение потерпела сборная Японии, которая потеряла более 19 баллов и опустилась с 5-го на 7-е место. Зато Бразилия поднялась сразу на четыре позиции - с 8-й на 4-ю. В топ-10 также вернулась Франция, вытеснив оттуда Нидерланды.

Обновленный рейтинг ФИФА:

США - 2057,19 Испания - 2034,34 Германия - 2030,88 Бразилия - 2004,31 Англия - 1999,78 Швеция - 1989,21 Япония - 1982,51 Канада - 1974,46 КНДР - 1944,23 Франция - 1941,61

...35. Украина - 1633,46