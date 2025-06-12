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ФИФА обновила рейтинг женских сборных: на каком месте Украина

Фото: Женская сборная Украины по футболу (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг женских национальных команд. Сборная Украины, несмотря на хорошие результаты, потеряла позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Как изменился рейтинг Украины

В предыдущей версии рейтинга, в марте текущего года, "сине-желтые" занимали 34-е место. Тогда подопечные Владимира Пятенко поднялись на одну строчку после побед над Албанией и Хорватией в рамках стартовых туров Лиги наций (оба матча завершились со счетом 2:1).

С тех пор украинская команда продолжила выступление в группе дивизиона B Лиги наций и по итогам турнира финишировала на первом месте, получив повышение в элитный дивизион A.

Несмотря на то, что Украина добавила к своему рейтингу 0,09 балла (теперь у нее 1633,46 балла), этого оказалось недостаточно для сохранения позиции. Сборная Сербии, одержав три победы в четырех последних матчах, обошла украинскую команду и поднялась на 34-е место с 1644,86 балла.

Ближайшим преследователем Украины стала сборная Нигерии. Африканки также улучшили свой рейтинг (1623,29 балла, +0,8), сократив отставание от "сине-желтых" до 10,17 балла.

Перестановки в топ-10

В первой десятке рейтинга произошли заметные перестановки. Наибольшее падение потерпела сборная Японии, которая потеряла более 19 баллов и опустилась с 5-го на 7-е место. Зато Бразилия поднялась сразу на четыре позиции - с 8-й на 4-ю. В топ-10 также вернулась Франция, вытеснив оттуда Нидерланды.

Обновленный рейтинг ФИФА:

  1. США - 2057,19
  2. Испания - 2034,34
  3. Германия - 2030,88
  4. Бразилия - 2004,31
  5. Англия - 1999,78
  6. Швеция - 1989,21
  7. Япония - 1982,51
  8. Канада - 1974,46
  9. КНДР - 1944,23
  10. Франция - 1941,61

...35. Украина - 1633,46

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