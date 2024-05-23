ФИФА инициировала революционное изменение важного футбольного правила: что известно

Футбольные функционеры стремятся упростить определение офсайда. Изменения пойдут в пользу атакующих команд.

ФИФА предложила покидать нападающих "в игре", если любая часть их тел, которыми можно забить мяч, находится на одном уровне с последним защитником. Сейчас актуально правило, согласно которому футболист оказывается в офсайде, когда любая часть его головы, тела или стопы ближе к линии ворот соперника, чем мяч и соперник. Нововведения протестировали в Европе.

В чемпионате Италии на уровне до 18 лет, а также в разных возрастных группах первенств Нидерландов и Швеции уже опробовали изменения. Теперь ФИФА стремится расширить действие обновленного правила на остальные страны и взрослый футбол. IFAB на данный момент согласилась опробовать идею.

Что известно о положении "вне игры"

Правило в ряде командных видов спорта (футбол, регби, хоккей), определяющее позицию атакующего игрока по отношению к игрокам команды в обороне недопустимой и останавливает атаку на ворота соперника. Решение о наличии офсайда принимают ассистенты главного арбитра.

В футболе офсайд в разных вариациях применялся уже в XIX веке. В течение последующих десятилетий правило несколько раз переписывалось. Исключениями из положения "вне игры" все это время оставались пребывания игрока на собственной половине в момент начала атаки и ввод мяча из-за боковой.

Требования изменить правило усилились после введения системы Видеоассистент рефери (VAR). После просмотра повторов в ведущих чемпионатах отменили десятки голов из-за минимального положения "вне игры".