FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками, - СМИ

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение заменить традиционное рукопожатие между спортсменами на приветствие на расстоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
Как отмечает источник издания, о замене традиционного рукопожатия FIE объявила во время конференции.
Соответствующее решение позволит украинским спортсменам не приближаться к россиянам, даже когда последние соревнуются как "нейтралы".
После победы над российской фехтовальщицей Анной Смирновой, Ольга Харлан отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. После разговора с соперницей спортсменка покинула площадку, а "нейтральная" фехтовальщица потребовала дисквалификации Ольги.
Несмотря на то, что судьи отклонили протест российской спортсменки, следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали спортсменку за неуважение к оппонентке из РФ.
Позже Харлан все же предоставили автоматическую квалификацию на Олимпийские игры 2024 года.
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