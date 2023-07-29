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FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками, - СМИ

Фото: Ольга Харлан, фехтовальщица (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение заменить традиционное рукопожатие между спортсменами на приветствие на расстоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Как отмечает источник издания, о замене традиционного рукопожатия FIE объявила во время конференции.

Соответствующее решение позволит украинским спортсменам не приближаться к россиянам, даже когда последние соревнуются как "нейтралы".

Что этому предшествовало?

После победы над российской фехтовальщицей Анной Смирновой, Ольга Харлан отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. После разговора с соперницей спортсменка покинула площадку, а "нейтральная" фехтовальщица потребовала дисквалификации Ольги.

Несмотря на то, что судьи отклонили протест российской спортсменки, следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали спортсменку за неуважение к оппонентке из РФ.

Позже Харлан все же предоставили автоматическую квалификацию на Олимпийские игры 2024 года.

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Ольга Харлан