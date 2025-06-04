Фидан заявил о прогрессе в переговорах Украины и РФ: Турция ждет новый раунд

"На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится... обе стороны видят пользу в том, чтобы собираться за одним столом", - сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

Говоря о втором раунде прям переговоров, Фидан отметил, что в ходе контактов в Стамбуле увидел профессиональный подход обеих делегаций - украинской и российской.

"Конечно, есть профессионализм. Я вижу его. Да, иногда у людей могут быть эмоциональные моменты, может быть волнение, но в целом градус эмоций намного ниже того, что я ожидал. Не было слишком бурных обсуждений, оскорблений, обвинений и прочего... Это были хорошие переговоры", - заявил министр.

Кроме того, он считает, что встреча лидеров обеих стран будет неизбежной, если переговоры делегаций продолжаться. В частности, для такой встречи нужно подготовить определенные решение и повестку, чтобы переговоры делегаций дошли до определенной точки.

Я скажу свое личное мнение по этому вопросу, поскольку не могу говорить за стороны, это было бы некорректно. Мой анализ ситуации заключается в том, что если будет еще несколько встреч делегаций и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров будет неизбежной", - пояснил глава турецкого МИД.

При этом Фидан подчеркнул, что президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять встречу лидеров, добавив, что кроме Эрдогана нет человека, которому доверяют лидеры - имея ввиду США, РФ и Украину.

"Нет другого лидера, которого бы одновременно знали, уважали и которому бы доверяли все трое. Место можно найти, но с точки зрения политического лидерства, глобального авторитета, опыта, честности, доверия и профессионализма возглавляемых им структур, другого такого лидера нет, - сказал Фидан.