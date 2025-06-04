Фидан заявил о прогрессе в переговорах Украины и РФ: Турция ждет новый раунд

Турция ожидает, что между Украиной и Россией пройдет новый раунд переговоров, поскольку на встрече 2 июня в Стамбуле был достигнут прогресс.
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издания АА и Report.
"На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится... обе стороны видят пользу в том, чтобы собираться за одним столом", - сказал он в эфире телеканала TRT Haber.
Говоря о втором раунде прям переговоров, Фидан отметил, что в ходе контактов в Стамбуле увидел профессиональный подход обеих делегаций - украинской и российской.
"Конечно, есть профессионализм. Я вижу его. Да, иногда у людей могут быть эмоциональные моменты, может быть волнение, но в целом градус эмоций намного ниже того, что я ожидал. Не было слишком бурных обсуждений, оскорблений, обвинений и прочего... Это были хорошие переговоры", - заявил министр.
Кроме того, он считает, что встреча лидеров обеих стран будет неизбежной, если переговоры делегаций продолжаться. В частности, для такой встречи нужно подготовить определенные решение и повестку, чтобы переговоры делегаций дошли до определенной точки.
Я скажу свое личное мнение по этому вопросу, поскольку не могу говорить за стороны, это было бы некорректно. Мой анализ ситуации заключается в том, что если будет еще несколько встреч делегаций и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров будет неизбежной", - пояснил глава турецкого МИД.
При этом Фидан подчеркнул, что президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять встречу лидеров, добавив, что кроме Эрдогана нет человека, которому доверяют лидеры - имея ввиду США, РФ и Украину.
"Нет другого лидера, которого бы одновременно знали, уважали и которому бы доверяли все трое. Место можно найти, но с точки зрения политического лидерства, глобального авторитета, опыта, честности, доверия и профессионализма возглавляемых им структур, другого такого лидера нет, - сказал Фидан.
Напомним, 2 июня в понедельник между Украиной и Россией состоялся второй раунд переговоров. По итогу встречи стороны договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных (в формате всех на всех), всех солдат в возрасте 18-25 лет, а также вернуть тела погибших - 6000 на 6000 тысяч. Также РФ передала список на 300+ фамилий вывезенных украинских детей, которых готова вернуть, если объявятся их родственники.
Кроме того, на этих переговорах стороны представители свои варианты мирного урегулирования войны. Украина передала свой документ еще за несколько дней до Стамбула, однако РФ свою версию представила лишь на самой встрече.
Детальнее о том, о чем договорились стороны и что ждать дальше - читайте в материале РБК-Украина.
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