ФИА готова допустить в Формулу-1 сразу две новые команды, – СМИ

Журналист издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт раскрыл детали конкурса на вступление в Формулу-1. Функционеры решили согласовать две заявки на присоединение к "Большому цирку".

"Очень похоже на то, что утверждение получат "Андретти" и "Хайтек". Обе готовы к выступлениям в F1, учитывая технологический, кадровый и финансовый аспекты", – заявил инсайдер.

Династойная команда "Андретти" давно пытается попасть в Формулу-1. Американская компания пыталась выкупить долю "Заубера", но проиграла конкуренцию немцам из "Ауди". Зато перед тендером "Андретти" заручились поддержкой General Motors и сможет выступать в чемпионате мира с брендом "Кадиллак".

Тем временем "Хайтек" в списке претендентов появился в июне. Британская команда недавно оформила переход из рук подсанкционного россиянина Мазепина. Он, вероятно, сохранил влияние на деятельность конюшни, много лет выступавшей в Формуле-2 и Формуле-3.

Новые команды могут появиться в F1 на сезон-2026. До того времени они должны получить согласие на присоединение от десяти конюшен чемпионата. Кроме того, новичкам придется заплатить вступительный взнос ориентировочно в 300 млн долларов, чтобы компенсировать сокращение призовых для других.