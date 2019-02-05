ФГВФО продав найбільший ТРЦ в Україні за 777 млн грн

Початкову вартість ТРЦ Respublika знизили в 3,33 рази

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота "Надра", по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на информацию на сайте ProZorro.Продажи.

Победителем аукциона стала компания "Солтекс Капитал", которая согласилась заплатить за Respublika 777,13 млн грн.

Как сообщается на странице лота, проданы "имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно: многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, который является составной частью проекта "Жилая и общественная застройка с автовокзалом территории по адресу: г. Киев, вул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в". Начальная цена лота составляла 2 млрд 590 млн грн.

По данным СМИ, инвестором проекта ТРЦ Respublika был украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Согласно информации на сайте проекта, многофункциональный комплекс Respublika должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в Украине.

Напомним, по состоянию на 28 января 2019 года стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда вкладов физических лиц по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд грн, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раз и составляет 93,9 млрд грн.