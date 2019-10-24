ФГВФО назвав суму гарантованих вкладів громадян

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Повністю захищені тільки 43% вкладів фізосіб

Сума вкладів фізичних осіб в банках-участниках Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) станом на 1 жовтня 2019 року склала 443,6 млрд грн (на 1 вересня - 448,2 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

За даними прес-служби, повністю захищені вклади (в розмірі до 200 тис. грн) 98,5% вкладників, на яких поширюються гарантії фонду. Щодо суми вкладів, то повністю покриваються гарантіями фонду 43,8%, що становить 194,2 млрд грн.

Загальна кількість вкладників станом на 1 жовтня 2019 року становить 42,7 млн. Кількість вкладників з вкладами понад 200 тис. грн складає 402,2 тис., і сума їхніх вкладів становить близько 249,4 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми вже в цьому році, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, протягом вересня 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 47,3 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн. Загальна сума коштів, отриманих вкладниками банків, які були передані в управління фонду після 2012 року, становить 89,6 млрд грн.