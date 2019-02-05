ФГВФО назвав найбільш популярні схеми виводу коштів з банків перед банкрутством

Банки кредитували пов’язаних осіб та купували "сміттєві" цінні папери

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал несколько наиболее популярных схем вывода средств из банков, которые были признаны неплатежеспособными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

Среди схем, с которыми чаще всего сталкивается фонд в своей работе:

1. Кредитования связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам (или без фактического наличия обеспечения). Среди примеров этой схемы ФГВФЛ приводит АО "ФОРТУНА-БАНК": примерно 98% кредитного портфеля банка, ликвидация которого начата в феврале 2017 года, - это средства, выданные связанным лицам, всего на сумму 2,1 млрд грн. Из них более 1,5 млрд грн кредитов не имели обеспечения.

2. Смена владельца с помощью госрегистраторов и нотариусов. Это схема, при которой регистрация прав собственности на недвижимое имущество осуществляется на основании фиктивных документов или решений суда, не вступивших в законную силу. Иногда осуществляется лицами, которые "потеряли" накануне электронные цифровые ключи и подписи. Эта схема была применена в отношении, в частности, ПАО БАНК "КОНТРАКТ", АО "Дельта Банк", ПАО "ЗЛАТОБАНК", ПАО "УКРИНБАНК", АО "РОДОВИД БАНК", ПАО "КСГ БАНК", АО "КБ "СОЮЗ".

3. Покупка "мусорных" ценных бумаг. Эта схема вывода ликвидных активов из банков стала одной из самых популярных: на балансе ликвидируемых банков, которые находятся в управлении Фонда гарантирования, учитываются "мусорные" ценные бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн. Это - почти 70% от общего объема портфеля ценных бумаг неплатежеспособных банков. Из них больше всего "мусорных" ценных бумаг находящихся на балансе: АО "ДЕЛЬТА БАНК" - на сумму 2,95 млрд грн; ПАО "КБ "ХРЕЩАТИК" - на 1,87 млрд грн; ПАО "БАНК ФОРУМ" - на 1,28 млрд грн; АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" - на 1,11 млрд грн; ПАО "КБ "НАДРА" - на сумму 1,00 млрд грн.

4. Списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках. Этим способом выведены средства 14 неплатежеспособных украинских банков через Meinl Bank AG (Австрия), BANK FRICK AND CO.AG (Лихтенштейн), East-West United S. A., BANK WINTER & CO.AC - на общую сумму 846,31 млн долларов и 75,69 млн евро.

5. Хищения на основании подложных SWIFT-сообщений. Например, АО "ДЕЛЬТА БАНК" осуществил уступку задолженности ООО "РИАЛ ИСТЕЙН КОМПАНИ" и ООО "БОНИ И КЛАЙД" по договорам кредитной линии в пользу АБЛОНАР МЕНЕДЖЕР ЛИМИТЕД и в своем балансе отразил сумму по этой операции в 43,4 млн долларов у банка East-West United S. A. Эти средства были "подтверждены" фиктивными SWIFT-сообщениями, напечатанными в Microsoft Word. Осуществление этой операции в итоге не было подтверждено банком East-West United S. A.

Напомним, по состоянию на 28 января 2019 года стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда вкладов физических лиц, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд грн, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раз и составляет 93,9 млрд грн

По состоянию на 30 января 2019 года Фондом гарантирования вкладов предъявлено 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка на общую сумму более 66,3 млрд грн. В перечень ответчиков-связанных лиц включены 594 лица. В этом году планируется подать исковые заявления к связанным лицам еще более 30 неплатежеспособных банков. Кроме того, Фондом гарантирования вкладов подано свыше 5,4 тыс. заявлений о совершенных уголовных правонарушениях на сумму более 356,3 млрд грн.