RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гостинний двір на київському Подолі передадуть Мінкульту: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Фонд держмайна України (ФДМУ) передасть Міністерству культури та інформації передасть Гостинний двір у Києві. Рішення прийнято після засідання комісії з передачі пам'яток державного значення.

Про це повідомила прес-служба Мінкультури в Facebook.

Зазначається, що 17 червня пройшло засідання комісії з передачі пам'яток державного значення, до складу якої увійшли представники Мінкультури та ФДМУ.

"Сьогодні, 18 червня, комісія провела ретельний огляд об'єкта і прийняла рішення, що передача Гостинного двору керівництву Мінкультури відбудеться 29 червня", - уточнюється в повідомленні відомства.

Після завершення процедури передачі почнеться розробка проєктної документації та перші роботи по збереженню історичної будівлі.

Нагадаємо, 17 березня під Кабміном пройшла акція протесту з вимогою передати Гостинний двір у розпорядження Києва.

Відзначимо, в лютому 2021 року депутати Київради прийняли звернення до уряду про передачу Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці.

Гостинний двір-пам'ятка національного значення, об'єкт культурної спадщини на Контрактовій площі (на Подолі) у Києві. Зведений у 1809 році замість старого Двору (1760-ті роки, архітектор Іван Григорович-Барський).

Читайте РБК-Україна в Google News
ФДМУМіністерство культурипамятник